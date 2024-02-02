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«الإسكان»: تيسيرات جديدة لأصحاب الأراضي غير المقننة بالشيخ زايد لتوفيق أوضاعهم

كتب:

أيمن حمزة
11:26 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار

أكدت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ستعلن خلال أيام عن منح تيسيرات جديدة لأصحاب الأراضي غير المقننة بمدينة الشيخ زايد، من العملاء الذين تقدموا بطلبات لتوفيق الأوضاع لقطع الأراضي، على أن تنتهي مدة التقنين بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أصحاب الأراضي غير المقننة بالشيخ زايد

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حددت مهلة أخيرة لأصحاب الأراضي غير المقننة بالشيخ زايد لتوفيق أوضاعهم، وتنتهي 30 أبريل المقبل، حرصا من الهيئة على الصالح العام للمواطنين، وفقا للقرار الجمهوري رقم 30 لسنة 2003، ورقم 77 لسنة 2017، ورقم 230 لسنة 2017.

المجتمعات العمرانية الجديدة تهيب بالمواطنين سرعة الاستجابة للقرار

وطالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين المخاطبين بهذا القرار، ضرورة سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والكائن بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية مدخل رقم 3 بميدان البستان بمدينة الشيخ زايد، لاستكمال كافة الإجراءات لتوفيق الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام بالمهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعامل على تلك الأراضي في ضوء المخطط المعتمد لتلك القرارات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.