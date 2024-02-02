تحرير 122 محضرا في حملات تموينية على 175 منشأة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام إدارة مراقبة الأغذية بشن حملات مفاجئة على 175 منشأة، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار مكين، إلى أنه خلال الحملات التي جرى تنفيذها على المنشآت الغذائية تبين وجود نحو 54 منها دون ترخيص، وجرى غلقها بشكل فوري لخطورتها على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الحملات تمكنت من الآتي:

- تحرير 122 محضراً.

- سحب 71 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

- إعدام 1153 كيلو أغذية متنوعة، و 266 لترا من العصائر والألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، على قيام مراقبة الأغذية بعمل حملات بشكل مكثف ومستمر الفترة القادمة من أجل محاربة الفساد، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.