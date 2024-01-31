حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفين في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حملة أسفرت عن ضبط أحد موزعي أسطوانات الغاز لتجميعه 100 أسطوانة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية في البحيرة

كما شهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية والمخابز البلدية، لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مدينة وادي النطرون جرى تنفيذ حملة تموينية تم خلالها تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونفذت إدارة تموين المحمودية حملة تموينية أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة.

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.