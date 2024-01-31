«الداخلية»: ضبط 38 متهما بالاتجار في العملة خلال حملات مكبرة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها فيها بعد، وما الامتثال لمصلحة الاقتصاد القومي، كثفت الوزارة جهودها لملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

حصيلة جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد 28 قضية بإجمالي 38 متهما وبحوزتهم «179ألفا و354 دولارا أمريكيا، 10 آلاف و971 يورو، 45 ألفا و336 ريالا سعوديا – 620 جنيها إسترلينيا – 146 دينارا كويتيا – 2438 دينارا ليبيا - 285 درهم إماراتيا – 150 روبلا روسيا – 1000 وون كوري).