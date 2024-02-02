أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في محافظة الشرقية.. 11 مكتب

يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في محافظة الشرقية، بالتزامن مع موجة الطقس الباردة التي ضربت المحافظة خلال الأيام الحالية، لوقاية أنفسهم من الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية، حيث تزداد فرص الإصابة بهذا المرض خلال فصل الشتاء.

توافر لقاح الإنفلوانزا الموسمية رباعي التكافؤ للمواطنين

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة عن توافر لقاح الإنفلوانزا الموسمية رباعي التكافؤ للمواطنين بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين من مختلف الأعمار الحصول على اللقاح داخل 11 مكتب صحة تابعين للإدارات الصحية بالمحافظة.

أماكن تلقى لقاح الإنفلونزا في محافظة الشرقية

تستعرض «الوطن» عناوين مراكز التطعيم التي يتوافر بها لقاح الإنفلونزا على النحو التالي:-

1_ ديوان مديرية الشؤون الصحية بالشرقية- مركز تطعيم المسافرين

2_ بلبيس مكتب الصحة

3_ أبوحماد- المركز الطبي

4_ العاشر من رمضان-

مركز طبي 46 بالمحاورة 44

5_ المركز الطبي بالقنايات

6_ المركز الطبي بفاقوس

7_ المركز الطبي بالحسينية

8_ المركز الطبي بكفر صقر

9_ المركز الطبي بأبوكبير

10_ مكتب الصحة بمنيا القمح

11 - مكتب الصحة بديرب نجم