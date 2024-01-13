3 فئات ممنوعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفها

حددت وزارة الصحة والسكان، 3 فئات ممنوعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية، والذي يستغرق لتكوين المناعة نحو أسبوعين بعد الحصول عليه، وتتمثل أعراضه الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات وإحمرار موضع التطعيم وآلام في العظام.

الفئات الممنوعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية

وفق تقرير لوزارة الصحة والسكان، فإن الفئات الممنوعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية هي الآتي:

الفئة الأولى:

الأطفال الأقل من 6 شهور

الفئة الثانية:

الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض.

الفئة الثالثة:

تتمثل الفئة الثالثة في الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

معلومات مُهمة عن لقاح الإنفلونزا الموسمية

- هو لقاح رباعي

- يتضمن 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا

- السلالات هي الأكثر انتشارا وتأثيرا خلال موسم الشتاء.

- لقاح كوري الصنع

- معتمد من منظمة الصحة العالمية

- أفضل توقيت للحصول عليه شهر أكتوبر

- فعالية اللقاح تبدأ في العمل خلال أسبوعين من الحصول عليه

- يعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الصحة، على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم للغاية ويجب على المواطنين الحصول عليه لأنه يقي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بالتزامن خاصة مع ارتفاع أعداد مصابي الفيروسات التنفسية، وفصل الشتاء.