لو ممنوع من لقاح الإنفلونزا.. بدائل الوقاية من البرد

رغم انتشار الفيروسات في فصل الشتاء، ومناشدة هيئة الدواء المصرية بضرورة تلقي اللقاح، هناك بعض الأفراد ممنوعين من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، كي لا يصابوا بأي أعراض جانبية، ما خلق تساؤلات عن كيفية التعامل مع الإنفلونزا من تلك الفئة، والسبل الوقائية البديلة.

الفئات الممنوعة من لقاح الإنفلونزا

«ما موانع تطعيم الانفلونزا؟»، ردًا على هذا السؤال أجاب الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه، لـ«الوطن»، بأن هناك فئات يمنع استخدامها اللقاح دون استشارة الطبيب المختص، وهي:

- من يعانون من أي حساسية من مكونات لقاح الإنفلونزا.

- الأشخاص الذين يعانون من تفاعلات الحساسية المفرطة بعد تلقي جرعة مسبقة من اللقاح.

- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر يمنع أن يتلقوا لقاحات الإنفلونزا.

- المصابون بارتفاع الحرارة الشديد.

- مرضى الشلل الرباعي الفيروسي.

علاج البرد للممنوعين من لقاح الإنفلونزا

أضاف «الحداد»، أنه يجب اتباع بعض التعليمات للمرور بسلام خلال درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، خاصةً المنوعين من لقاح الإنفلونزا، لوقايتهم من الضرر الذي قد يلحق بهم، من خلال اتباع بعض الإجراءات الاحترازية التالية:

- تناول أدوية الباراستيمول والمضادات الحيوية المتاح استخدامها تحت إشراف الطبيب.

- تناول محلول الأنف وعمل جلسات البخار، وإذا كنت من مصابي الحساسية، الرجاء التوجة إلى أقرب طبيب لمعرفة إجراءات الجلسات.

- للقدرة على التصدي للإنفلونزا يجب تغطية الفم وارتداء الكمامات.

- استعمال مناديل ذات الاستعمال الوحيد.

- تقوية المناعة من خلال تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات بشكل مستمر، حتى يتمكن الجهاز المناعي من بناء الدفاع من الإنفلونزا.

- لمنع ارتفاع أعداد مصابي الفيروسات التنفسية، يجب تناول الأدوية التي كتبت تحت إشراف الطبيب.