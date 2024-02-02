الثقوب السوداء.. اكتشاف يؤثر على حركة الدوران في كوكب الأرض

اكتشافات عدة في عالمنا نشهدها يومًا تلو الآخر، خاصة إذ كان الأمر متعلقًا بالفضاء الخارجي، فكوكب الأرض محيطًا بعدد غير متناهي من الثقوب السوداء، التي لا يعرف الكثيرون مدى أهميتها، الأمر الذي اضطر مجموعة من العلماء، إلى البحث ورائها، وبعد عمليات البحث التي دامت طويلًا، توصلوا إلى أن بعض الثقوب السوداء القديمة، تعمل بدورها على تغيير مدار الأرض.

يطلق على تلك الثقوب السوداء ما يعرف بـ«PBHS»، فهي عبارة عن كتل دائرية، تحلق بالقرب من النظام الشمسي مرة واحدة على الأقل في العام، التي تؤدي إلى تعطيل الكواكب والأقمار، وقد تشكلت بعد فترة قليلة، من الانفجار الكبير الذي حدث قبل 12.8 مليار سنة، والتي لا يتعدى حجمها حجم الميكروب، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الثقوب السوداء الأكثر غرابة في الفضاء

الثقوب السوداء تصنف على كونها إحدى المناطق الموجودة في الفضاء، وتكون فيها الجاذبية قوية جدًا، لدرجة أنه لا يمكن للضوء الإفلات منها، وتكون فيها الجاذبية قوية جدا، بحيث لا يمكن للضوء الإفلات منها، وفقًا لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

رصد علماء الفلك العام الماضي، حركتها لأول مرة، إذ يتم ولادة الثقب الأسود نتيجة لموت إحدى النجوم، وقد صنفها موقع «سبيس» المتخصص في شؤون الفضاء، أن الثقوب السوداء من أغرب الأشياء وأكثرها اختلافًا وتميزًا في الفضاء.

تاريخ الثقوب السوداء

تم اقتراح الثقوب السوداء في عام 1947 من قبل أحد علماء الفيزياء، الذي يدعى بـ«ستيفن هوكينج»، وقد اعتمدت إحدى الدراسات الحديثة، على نظرية تشير بشكل أساسي إلى أن الثقوب السوداء تمر بالقرب من كوكبنا، ليعمل الباحثون على حساب مدى اقترابها من كوكب أو قمر في النظام الشمسي.

وحرصت الدراسة على استخدام محاكاة تضم الكواكب الثمانية، وما يقرب من 300 قمر صناعي، وأكثر من 1.3 مليون كويكب وحوالي 4000 مذنب، ليلاحظ العلماء الذين أجروا الدراسة إلى أنه في حال اقتراب أحد الكويكبات من كتلة كويكب، على نحو وحدتين فلكيتين فقط من الشمس، يتم ملاحظة أن مدارات الكواكب والأقمار ستتذبذب عدم أقدام، الأمر الذي دفع الباحثين إلى تطوير طرق لقياس التذبذبات في محاولة منهم، لإثبات أن حوالي 85% من كل المادة الموجودة في الكون مظلمة، إلا أنه لم يتم اكتشاف أي من هذه الكمية الضخمة على الإطلاق حتى الآن.

ما سبب تسميتها بالثقوب؟

سميت ثقوبا لأنها تشبه الثقوب فما يمر بها يدخل فيها ويختفي، فلكل ثقب أسود مجال محيط به والذي بعرف عادة بمجال اللاعودة، وأشار العلماء أن شرط خروج أي شيء من الثقب الأسود، هو أن تكون سرعته أكبر من سرعة الضوء، لأن ذلك الأمر مستحيلاً من الناحية الفيزيائية.