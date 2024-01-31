«كأنها جزء من الفضاء».. 9 أماكن خالية من الجاذبية الأرضية

على مدار تاريخ الإنسان مع كوكبه، لا تزال الأرض تفاجئنا باكتشافات عجيبة تدفع العلماء إلى التفكر، في محاولة لتفسيرها، غير أن الكثير من هذه الاكتشافات تظل حبيسة أسرار تحتفظ بها الأرض لنفسها، مبعدةً إياها عن فضول العلم.

ومن هذه الاكتشافات العجيبة، الجاذبية الأرضية بفضل تفاحة «نيوتن»، وحسب قانونه، فإن الجاذبية الأرضية تقل كلما ابتعدنا عن الأرض، لكن ماذا إن عرفت بأن ثمة مناطق مجهولة، أو فلنقل لم تعد مجهولة من سطح الأرض تنعدم فيها الجاذبية وكأنها جزء من الفضاء؟

9 أماكن تخلو من الجاذبية فوق سطح الأرض

عرض موقع «the travel» المتخصص في السياحة والسفر 9 مواقع على سطح الأرض تنعدم فيها الجاذبية الأرضية، في ظاهرة غريبة لم يجد لها العلماء أي تفسير، وهذه المواقع هي:

- معبد كايكتيو في ميانمار، يرى الزائر لهذا المعبد صخرة كبيرة بلون الذهب تبدو كأنها على وشك السقوط، إلا أنها تسقط وتظل واقفة على حافة جبل.

- التل المغناطيسي في الهند، حين تترك السيارات أسفل هذا التل يلاحظ أنها تصعد إلى أعلى.

- شلال جزر فارو بين آيسلندا واسكتلندا، تدفق فيه المياه من أسفل إلى أعلى، نتيجة تصادم الرياح القوية بالماء.

- سد هوفر في نيفادا، لا تسقط المياه من حافة السد الأمريكي بل تتدفق عكسياً، ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى طريقة تصميم السد، التي تستغل شدة الرياح في ضخ المياه.

- طريق دوكايبي في كوريا الجنوبية، لاحظ السكان عندما يتركون هناك الأشياء القابلة للتدحرج مثل الكرات وإطارات السيارات، في هذا الطريق أنها تدحرج نحو الأعلى.

جبل أراجتس

- جبل أراجتس في أرمينيا، يرى الزائر لهذا المكان تتدفق مياه النهر إلى الأعلى عند سفح الجبل.

- تل مونكتون في كندا، تتحرك الأشياء في هذه المنطقة نحو الأعلى كأن هناك مغناطيس في السماء يجذبها.

- منطقة خليج هدسون بكندا، لاحظ مجموعة من الأشخاص انخفاض أوزانهم بشكل كبير عن وزنهم الحقيقي، عند تواجدهم في هذه المنطقة، مفسرين الأمر بانخفاض الجاذبية.

- منزل أوريجون بالولايات المتحدة، لا يتمكن الشخص من الوقوف بداخله بشكل رأسي إذ لا تستقر القدم فوقه وسريعاً ما يجد زائره يسبح بشكل عمودي وكأنه بداخل مركبة فضاء.

تفنيد ظاهرة انعدام الجاذبية فوق سطح الأرضلا يستبعد أن تسوق هذه الظاهرة أذهان العلماء المتخصصين حتى يكتشفوا السر وراءها، فكما أوضحنا في بعض الأماكن التي شوهدت فيها المياه تدفق إلى الأعلى، أنها راجعة إلى الرياح القوية فيها.

وقد يتوصل العلماء في يوم من الأيام إلى سببها وتصبح اكتشافاً جديداً يضم إلى معرفتنا بالكوكب الأزرق.