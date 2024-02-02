22 ألف فلسطيني لجأوا للمستشفى الأوروبي بسبب معارك خان يونس

قالت منظمة «الصحة العالمية»، مساء اليوم، إن 22 ألف فلسطيني لجأوا للمستشفى الأوروبي بسبب احتدام القتال في مدينة خان يونس بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفق لم ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا عقب إطلاق النار على مركبته، بمدينة الخليل.

وفي إطار انتهاكات المستوطنون، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، دعس مستوطن، قطيع أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادة أمنيون يقررون الاستقالة

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أشارت في وقت سابق، إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقادة أمنيون قرروا الاستقالة ويبحثون الموعد المناسب، وفق لقناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أشارت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى منظمة الأم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد إلى أن «واشنطن» تسمع عن عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات ويجب ضمان إدخالها، مضيفة أن يجب أن يضمن أي إجراء يتخذه مجلس الأمن الدولي زيادة الضغط على الفصائل الفلسطينية لقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وتابعت جرينفيلد قائلة، إن الولايات المتحدة، بانتظار نتائج التحقيق الشامل بشأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني «الأونروا» بغزة

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت وزرة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن يتوجه إلى المنطقة بزيارة جديدة من 4 -8 فبراير الجاري، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان بحث في وقت سابق، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، تعزيز الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني

وأكد الوزير الإماراتي، وفق لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار

«مفوضية حقوق الإنسان»: قلقون إزاء تصريحات وزير جيش الاحتلال بشأن التحرك العسكري نحو رفح

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أبدى في وقت سابق من اليوم، القلق البالغ إزاء تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن التحرك العسكري نحو رفح

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن الوزير ستيفان سيجورنيه، سيبدأ غدا السبت، جولة شرق أوسطية هي الأولى له في المنطقة،، تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد «حرب غزة».

جولة وزير الخارجية الفرنسي تشمل مصر والأردن

وستقود جولة وزير الخارجية الفرنسي، إلى مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان إن سيجورني سيسعى إلى العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين وإقناع الفرقاء بإعادة فتح الأفق السياسي استنادا إلى مبدأ حل الدولتين، وفق شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف لوموان، أن «باريس»، رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين، وأوضح المتحدث الفرنسي، أن مستقبل قطاع غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيطها دورها

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات دعوة وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى المصادقة على بناء 7 آلاف وَحْدةٍ استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

بدروه، قال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، في بيان، وفق لوكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، إن حظر الكونجرس الأمريكي دخول قيادات وكوادر وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية لواشنطن، تعبير أدق من كل التصريحات حول موقف «واشنطن» من القضية الفلسطينية ورعايتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.