طائرات مجهولة تقصف مواقع في ريف دير الزور شرق سوريا

شنت طائرات مجهولة، 4 جولات من الضربات الجوية على مواقع في الميادين بريف دير الزور شرق سوريا، ردا على مقتل جنود أمريكيين بهجوم استهدف البرج 22 بأقصى بالأردن أسفرت عن 6 قتلى، بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرين، نتيجة الغارات الجوية المجهولة.

واستهدفت الطائرات، مواقع في الحيدرية والشبلي ببادية الميادين، ثم عاودت قصف تلك المواقع وموقع آخر قرب قاعدة عين علي في الميادين.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن الجولات الأربعة بينها 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال، مشيرة إلى استهداف 11 موقعا على الحدود السورية العراقية.

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي نيوز»، إلى تعرض مواقع لفصيلي «فاطميون» و«زينبيون» شرقي سوريا للقصف.

مسؤول أمريكي: الضربات بداية لحملة طويلة

وكانت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أشارت إلى ضربات أمريكية بدأت في سوريا ضمن حملة طويلة ضد ميليشيات التباعة لإيران، ونقلت عن مسؤول أمريكي، أن الضربات بداية حملة طويلة لاستهداف وكلاء «طهران» بالعراق وسوريا.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن لا تأكيد من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» لبدء الضربات الجوية في سوريا والعراق.

بدورها، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة جوية، استهدفت بليدا لجهة عيترون، كما استهدفت مدفعية الاحتلال، البلدات بين علما الشعب والضهيره وأطراف طير حرفا، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية.

ومساء اليوم، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، قنابل مضيئة في أجواء علما الشعب والضهيرة، فيما قامت القوات الإسرائيلية، بتمشيط أطراف رميش وعيتا الشعب بالأسلحة الرشاشة من مرابضها في موقع تلة الراهب.