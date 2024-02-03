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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفاة الممثل الأمريكي كارل ويذرز أثناء نومه

كتب:

ياسمين محمود
12:14 ص | السبت 03 فبراير 2024
كارل ويذرز

كارل ويذرز

أعلن مدير أعمال الممثل الأمريكي كارل ويذرز في تصريحات لمجلة «فارايتي» الأمريكية، وفاته عن عمر يناهز 76 عامًا.

ونعت أسرة الممثل الامريكي كارل ويذرز عبر السوشيال ميديا قائلة: «نعلن وفاة كارل ويذرز بكامل الحزن والاسي، حيث توفي بسلام في أثناء نومه».

معلومات عن كارل ويذرز

كارل ويذرذ ممثل، ومخرج سينمائي، ومنتج أفلام، ولاعب كرة قدم أمريكية، وممثل أفلام، وممثل تلفزيوني من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في نيو أورلينز، لويزيانا.

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