8 ملايين جنيه إيرادات فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي في 9 أيام سينما

جاءت حصيلة إيرادات فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، على مدار 9 أيام عرض بالسينما بنحو 8 ملايين و300 ألف جنيه، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم رحلة 404، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس إيرادات تقدر بمليون جنيه، فيما جاء في المركز الأول فيلم الحريفة بإيرادات أمس تتخطى 2 مليون جنيه، وجاءت حصيلة إيراداته خلال 4 أسابيع عرض بالسينما بأكثر من 40 مليون جنيه.

قصة فيلم رحلة 404

تدور قصة فيلم 404، في إطار إنساني يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، من خلال عدة مواقف صعبة تتعرض لها شخصية غادة، التي تقرر الابتعاد عن ماضيها وبدء حياة جديدة، ولكن تطاردها أخطاءها وتسعى جاهدة بعدم العودة لهذا الطريق مرة أخرى.

أبطال الفيلم

يقود بطولة فيلم رحلة 404، منى زكي، خالد الاصوي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، جيهان الشماشرجي، محمد علاء، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، إنتاج محمد حفظي.