تفاصيل عرض أعمال ويس أندرسون في سينما زاوية.. أفلام عالمية خلال سبتمبر

كشفت سينما زاوية، عن تفاصيل برنامج أفلام المخرج ويس أندرسون الذي يستمر على مدار شهر سبتمبر الجاري، وتقام العروض في الفترة من 8 إلى 30 سبتمبر، ويتتضمن مجموعة من أبرز أفلامه التي تعتبر بمثابة رحلة داخل عوالمه السينمائية الفريدة.

وتتسع قائمة الأفلام المعروضة في من برنامج «أعمال ويس أندرسون» لتمشل 7 أفلام، هي: «The Royal Tenenbaums» إنتاج عام 2001، «Rushmore» إنتاج عام 1998، «The Life Aquatic with Steve Zissou» إنتاج عام 2004، «The Darjeeling Limited» إنتاج عام 2007، «Fantastic Mr. Fox» إنتاج عام 2009، بالإضافة إلى فيلم «The Grand Budapest Hotel» إنتاج عام 2014 والحائز على 4 جوائز أوسكار، بجانب فيلم «The French Dispatch» إنتاج عام 2021.

عرض فيلم «The Wonderful Story of Henry Sugar» لـ ويس أندرسون في فينيسيا السينمائي

ويأتي برنامج «أعمال ويس أندرسون» في سينما زاوية بوسط البلد، تزامنًا مع تكريم المخرج ويس أندرسون في الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي بجائزة «كارتييه جلوري» التي تمنح لأصحاب المساهمات البارزة في السينما المعاصرة، كما يعرض أحدث أفلامه «The Wonderful Story of Henry Sugar» في قسم خارج المسابقة بالدورة الـ 80 من المهرجان.