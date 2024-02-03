 الجيش الأمريكي: المقاتلات غادرت المناطق المستهدفة في سوريا والعراق

قال الجيش الأمريكي، إن المقاتلات غادرت المناطق المستهدفة في سوريا والعراق فور انتهاء الضربات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية: نحن واثقون من أن المواقع التي استهدفناها بالغة الأهمية في تقويض قدرات الجماعات الموالية لإيران، ولا توجد معلومات بشأن أي هجمات على قواتنا منذ بداية ضرباتنا في سوريا والعراق، والمؤشرات الأولية تظهر أننا قصفنا أهدافنا بدقة.

من جهته، قال البيت الأبيضإنه يتواصل مع إيران منذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود أمريكيين قبل أيام.

وفي سياق متصل، قال مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن سيارات الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى مواقع الهجمات بسبب القصف المتقطع بالمنطقة السكنية في حي السكك بمحافظة الأنبار العراقية.