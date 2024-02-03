«حل 350 مسألة في 10 دقائق».. الحساب الذهني لقدرات خارقة للأطفال

يجلسون في حلقات دائرية، يٌحاولون تطبيق ما يسمعونه من معلمتهم التي تعمل على تنمية قدراتهم العقلية والذهنية بحل المسائل الحسابية بسرعة فائقة تصل إلى 350 مسألة في 10 دقائق، إذ استطاعت نشوى فرج، 35 عامًا، الحصول على بطولة الجمهورية 5 مرات في تدريب الحساب الذهني لتخوض ابنة محافظة الإسكندرية مجالاً مختلفاً عن الكثيرين.

حصلت «نشوى» على ليسانس آداب لغة عربية، إلا أنها اتجهت إلى الحساب الذهني منذ 4 سنوات لعدم انتشاره في مصر، وهو برنامج قدرات عقلية وذهنية للطفل من سن 4 سنوات إلى 14 سنة، يعمل على تنمية المُخ في الفصين الأيمن والأيسر، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «الحساب الذهني موجود في مصر، بس مش منتشر أوى، وفيه ناس كتير ماتعرفوش، علشان كده قررت أخوض المجال».

الحساب الذهني يقوي قدرات الطفل العقلية والذهنية

يعمل الحساب الذهني على تقوية قدرات الطفل العقلية والذهنية، خاصة مهاراته التي يحتاجها في منهج الرياضيات، والمواد الأخرى بصفة عامة، وتظهر النتيجة على الطفل منذ الشهر الأول، إذ يستطيع أن يحل 200 مسألة في 10 دقائق فقط، وفى خلال 3 أشهر يرتقى مستوى الطفل الضعيف في مناهجه الدراسية إلى مستوى أعلى: «الحساب الذهني مُفيد للطفل على كل المستويات، حتى لو مش هيدرس رياضة».

الحساب الذهني ليس فقط للأطفال العاديين، بل يُعتبر مفيداً جداً للأطفال ذوي صعوبات التعلم والدمج، لأنه يساعد على تنشيط فصَّى الدماغ، وتقوية التركيز وردّة الفعل للطفل، بحسب «نشوى»: «الموضوع بيحتاج من الطفل تمارين يومية على الحساب الذهني علشان يُوصل للمستوى ده في مدة قصيرة».

«نشوى» تفوز بمسابقات عديدة في الحساب الذهني

خاضت «نشوى» مسابقات عديدة في الحساب الذهني، وحصلت على بطولة الجمهورية 5 مرات كمدرب متميز على مستوى الجمهورية، إذ ارتقت بقدرات الأطفال الذين أصبحوا قادرين على حل 350 مسألة في 10 دقائق من خلال برنامج متطور ومدمج بالمنهج الدراسي، وهو ما يُميزه عن الطفل العادي الذي لا يتجاوز 20 مسألة في 10 دقائق.

نجحت «نشوى» في تدريب أكثر من ألف طفل

دربت «نشوى» أكثر من ألف طفل، اشتركوا في مسابقات على مستوى الجمهورية، وحصلوا على مراكز أولى فيها.

«منى» تخوض تجربة الحساب الذهني مع طفليها

منى زيدان، والدة الطفلين ياسين العمدة وحبيبة العمدة، 11 عاماً، قررت خوض تجربة الحساب الذهني مع طفليها منذ عامين، بناء على نصيحة صديقتها، بأن الحساب الذهني سيجعلهما مُندمجين أكثر في المناهج التعليمية: «في الأول قُلت دي تجربة ومش هخسر حاجة، لقيت عندهم استيعاب أفضل، والحمد لله بقوا بيطلعوا من الأوائل».