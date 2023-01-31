ورشة لتعليم الحساب الذهني لأطفال متلازمة الداون بمركز الحرية بالإسكندرية مجانا

أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية عن فتح باب التقدم للاشتراك في ورشة الحساب الذهني لأطفال الداون تحت إشراف الدكتورة نهى قنديل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مواعيد التدريب والسن المتاحة للتقديم ومتطلبات الورشة وفقا لبيان مركز الحرية للإبداع وهي كالآتي:.

مواعيد التدريب والسن المتاحة للاشتراك بالدورة التعليمية

الورشة مجانية بالكامل لأطفال الداون، للسن من 7 سنوات إلى 11 سنة، ومدة الورشة شهران، يوم الأحد من كل أسبوع على أن تكون مدة التدريب من الساعة 5 إلى الساعة 7 مساءًا.

وتعمل الورشة على تعليم مهارات الحساب الذهني بدون عداد «FM Math» وجدول الضرب عن طريق تنمية المهارات وأدوات المنتيسوري لعلاج ضعف الرياضيات عند الأطفال لتعليمهم الحساب بطرق بسيطة وسهلة.

مواعيد التسجيل لورشة تعليم الحساب

التسجيل في الورشة متاح يوميا فيما عدا الجمعة والسبت من الساعة 10 مساء حتى الساعة 4 مساء ويكون التسجيل يوم الاثنين حتى الساعة 7 مساء.