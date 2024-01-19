من هو الطفل المصري الحاصل على المركز الأول عالميا في الحساب الذهني؟

خلال السنوات الأخيرة، تدعم الدولة باستمرار المواهب وتستثمر في القدرات البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية لمصر، كان منهم الطفل مارك نادر الذي كرمته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأنه فاز بالمركز الأول عالميا في مسابقة «الحساب الذهني» بماليزيا و تم تسجيل اسمه مع العباقرة.

كانت علامات الفرحة والفخر تسيطر على الطفل «مارك» أثناء تكريمه من قبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إذ كان يناقش معها كيفية مشاركته في المسابقة وأيضا من كان السبب في حبه للرياضيات وفقا لما ذكره في مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة التخطيط عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

معلومات عن الطفل المصري

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن الطفل مارك نادر الفائز بالمركز الأول عالميا في الحساب الذهني وفقا لتصريحاته خلال برنامج صباح الخير يا مصر الذي يعرض على القناة الأولى:

- يبلغ من العمر 11 عاما

- يدرس في الصف السادس الابتدائي بمحافظة بني سويف

- شارك في فريق مكون من أربع تلاميذ في المسابقة ومثلوا مصر وحصلوا على الميدالية الذهبية.

- أجاب على 200 مسألة فى 8 دقائق بدون آلة حاسبة

- سجل اسمه مع العباقرة

- تفوق على 75 دولة

- والده مدرس رياضيات

الاهتمام بالأطفال أصحاب القدرات الخاصة

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أشادت بوالدة الطفل مارك وقدرتها على تحمل المسئولية في تطوير أبنائها رغم عدم وجود زوجها مع معها لأنه يعمل بالخارج، خاصة أن أخوته حققوا مراكز متقدمة في نفس المجال على مستوى العالم من قبل وهم مازالوا في مرحلة الطفولة، مؤكده على ضرورة الاهتمام بالأطفال أصحاب القدرات الخاصة أمثال الطفل.