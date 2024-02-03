خبير علاقات دولية: مصر مستمرة في دعم فلسطين رغم ازدواجية معايير المجتمع الدولي

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن جهود مصر لا تتوقف لدخول المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن معبر رفح البري بمثابة شريان دخول المساعدات لقطاع غزة.

الدولة المصرية رغم كل هذا التحديات ملتزمة بدورها تجاه غزة

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية رغم كل هذا التحديات والصعوبات من جانب المجتمع الدولي والازدواجية في المعايير مستمرة، في دورها الحضاري والتاريخي والإنساني والقانوني باعتبار أن أمن فلسطين يتعلق بالأمن المصري.

قرارات المحكمة الدولية أكدت على ضرورة تطبيق كل هذه المعايير والمواثيق

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن قرارات المحكمة الدولية أكدت على شرعية دولة فلسطين وحق المدنيين العزل في العيش بسلام، وأصبحت إسرائيل هي المدانة وكل من يدعمها يكون مشاركا في هذه الجريمة، لافتا إلى أن الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي لابد أن تُحاكم هي الأخرى من قبل المحاكم الدولية، لتأييدها لفكرة الإبادة الجماعية.