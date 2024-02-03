10 معلومات عن «الأونروا».. عدد رعاياها في غزة مليون و500 ألف

كشفت منظمة الأونروا، مقتل 152 شخصًا من موظفيها، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، فيما أكد السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أنّ قرار الغرب، بوقف التمويل لـ«الأونروا»، أمر خطير يؤدي إلى تأزم الوضع، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الدول عن قراراتها، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

وتعد منظمة الأونروا، من أهم المؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني، وإليكم أبرز المعلومات عنها، وفقًا لموقع المنظمة.

أبرز المعلومات عن منظمة الأونروا

1- تأسست «الأونروا» في عام 1949.

2- تعد أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في غزة.

3- يعمل بها 33 ألف موظف في جميع الدول، منهم 13 ألفًا في فلسطين.

4- تلعب «الأونروا» دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات الحيوية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا.

5- بلغ عدد رعاياها في غزة قبل الحرب، نحو مليون و200 ألف مواطن، وحاليًا مليون و500 ألف.

6- تساعد جهود الوكالة، ملايين الفلسطينيين في الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية للتخفيف من عواقب الصراع والحرب في المنطقة.

7- تُمَول المنظمة من خلال الدعم المالي من عدة دول.

خفض تمويل «الأونروا»

8- قررت عدة بلدان مؤخرًا، سحب تمويلها وعلى رأسها: «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وفنلندا وإيطاليا، وهولندا، وأيرلندا، والنرويج».

جدير بالذكر، أنّ تخفيضات التمويل، تشكل تحديات كبيرة لقدرة الوكالة على مواصلة مساعداتها الإنسانية في غزة، ويمكن أن يؤدي إنهاء التمويل إلى انخفاض الخدمات وزيادة المعاناة واسعة النطاق بين الفلسطينيين داخل القطاع غزة.