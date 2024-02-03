احذفه فورا من هاتفك.. تحذير من تطبيق للتجسس يسرق بياناتك الخاصة

هل تعلم أن هاتفك قد يتجسس عليك باختيارك؟.. الحقيقة أن التطبيقات التي تزدحم على هاتفك دون معرفتك الكاملة بخصائصها ونوعها وطريقة استخدامها ومدى خطورتها، قد تُكلفك في بعض الأحيان انتهاك خصوصيتك بإذن مٌسبق منك.. فما القصة؟

«SafeChat» التطبيق الأكثر إثارة للجدل في الفترة الأخيرة، بعدما خرجت تحذيرات عدة من استخدامه، باعتباره يتجسس على بيانات مستخدميه، ويُتيح الفرصة لمُشاركة بيانات الهاتف كاملة، بإذن مٌسبق من مستخدميه، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

معلومات عن تطبيق SafeChat

المطور: SafeChat Inc.

النوع: تطبيق تواصل اجتماعي

تاريخ الإصدار: 2020

التوفر: Android, iOS

يتميز تطبيق «safechat»، بأنه يعمل على تدمير الرسائل بشكل تلقائي، لذلك يستخدمه أصحاب الأعمال الخاصة، أو من يرغبون في إجراء مُحادثات أكثر خصوصية وسرية، ليتم حذف جميع تلك الرسائل بمُجرد الانتهاء من المحادثة.

في عام 2023، اتهمت شركة «SafeChat» بالتجسس على بيانات مُستخدميها، إذ جرى ربط الشركة بشركة «SpiderOak» التي اتهمت بجمع بيانات المستخدمين وبيعها للحكومات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وتم حذف التطبيق من على «جوجل ستور»، لكن ظهوره مرة أخرى على المتجر أثار حالة من الجدل مُجددًا.

شركة «SafeChat» نفت الاتهامات التي وجُهت لها وقالت إن SpiderOak هي شركة تابعة تُقدم خدمات البنية التحتية فقط، ولا علاقة لها بتسريب البيانات للحكومات مثلما أُثير في الفترة الماضية، ونشرت حينها تقرير شفافية يكشف عن ممارساتها الأمنية، كما رصدت أيضًا برنامج مكافآت للعثور على الثغرات الأمنية داخل التطبيق، وقدمت تعهدا بمراجعة ممارساتها الأمنية.

ماذا يفعل safechat؟

يمكنك من خلال إرسال رسائل مُشفرة لشخص أو أكثر.

يمكن أيضًا إجراء مكالمات صوتية وفيديو مشفرة.

مشاركة الملفات.

ميرة تدمير الرسائل تلقائيًا.

وكان عددا من التقارير أشارت إلى الطريقة الأمثل لاستخدام هذا التطبيق أو التطبيقات المشكوك بها، لعل أبرزها استخدم حسابًا بريدًا إلكترونيًا مجهولًا عند التسجيل في SafeChat، إلى جانب عدم مشاركة أي معلومات شخصية على التطبيق، والحذر عند مشاركة الروابط والملفات داخل التطبيق.