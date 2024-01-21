مدرس بكلية الحاسبات: 3 أسباب وراء تراجع البحث بمحرك «جوجل» 

قالت الدكتورة رانيا أحمد، مدرس بكلية الحاسبات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، إن الإحصائيات رصدت تراجعا في معدل البحث بالمحرك «جوجل» بنسبة 3.50 % فى الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، واستمر التراجع حتى نهاية 2023 وارتفع بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

مصادر بديلة لمحرك «جوجل»

وأوضحت المدرس بكلية الحاسبات، خلال مداخلتها الهاتفية على القناتين الأولى والفضائية المصرية، «أهم الأسباب وراء تراجع البحث على محرك جوجل هو ظهور تغيير فى سلوك وتفكير المستخدم، حيث بدأ المستخدمون فى البحث عن المعلومات التى يريدونها من خلال مصادر أخرى، مثل مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكملت: « السبب الثاني وراء التراجع، هو أن جوجل تقوم بشكل دوري ومستمر بتحديث الخوارزميات، ما يؤدي الى تغيير نتائج البحث، ومن ثم يؤثر على معدلات البحث».

زيادة المنافسة

وقال: « السبب الثالث هو زيادة المنافسة، فأصبح هناك العديد من المواقع الإلكترونية التى تقدم محتويات متشابهة».