قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها بحق الفلسطينيين في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، اليوم، واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى يحيى سليمان دراغمة، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه، كما فتشت منازل في مدينة طوباس تعود بعض منها لأسرى محررين، حيث قامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»

اقتحام مدينة طوباس

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس من جهتها الشرقية ودفعت بتعزيزات عسكرية، وسط مواجهات مع الفلسطينيين

ومن مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 3 فلسطينيين، كما فتشت منزلي فلسطينيين اثنيين، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيا من بلدة عتيل شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واستولى جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على مركبتين في بلدة يعبد، بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما داهمت القوات الإسرائيلية، مطعما ومقهى في البلدة، بعد تحطيم أبوابهما.