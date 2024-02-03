قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل الأسرى في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاماتها لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار سقوط الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء القصف المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة بلدتي روجيب وبرقة في محافظة نابلس، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مداهمة عدد من منازل الفلسطينيين في مدينة طوباس

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهم الجنود، عددا من منازل الفلسطينيين، بينهم المعتقل أحمد أبو بشارة، واقتحمت الجنود قريتي بيت تعمر والعروج، شرق بيت لحم وسيرت آلياتها في شوارعهما.

ونقل شابان فلسطينيان، أحدهما يدعى أسعد والآخر حسني عمرو، من بلدة يعبد غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى مستشفى «ابن سينا» لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدة واعتدت عليهما بالضرب المبرح، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين أحدهما يدعى أسعد عصام عمرو «27 عاما» والآخر حسني تيسير عمرو «29 عاما»،عقب اعتراض مركبة كانا يستقلانها وسط بلدة يعبد غرب جنين، فيما اعتدت القوات الإسرائيلية، على الأسيرين المحررين، بالضرب المبرح قبل اعتقالهما.

وفي قطاع غزة، استشهد 13 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عدد آخر، فجر اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزلين مأهولين في رفح جنوب قطاع غزة.