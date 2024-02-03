«الصحة» توجه رسائل عاجلة لأولياء الأمور بشأن تطعيمات الأطفال

أعلنت وزارة الصحة، إرسال رسائل نصية بالتطعيمات الروتينية المجانية للأطفال المُسجلين بالمنظومة الخاصة بالتطعيمات الشهر الجاري، مٌطالبة المواطنين بفحص هواتفهم، لافتة إلى أن الرسالة تتضمن اسم الطفل، ونوع الجرعة المستحقة طبقا لتاريخ ميلاد الطفل، مؤكدة أن الرسالة تُرسل على الرقم المُدون لحظة الميلاد.

رسائل نصية لتطعيمات الأطفال الروتينية

وقالت الوزارة في بيان لها إن منظومة الرسائل النصية الخاصة بالتطعيمات الرُوتينة مجانية، وستعمل على إرسال رسالة نصية لأولياء الأمور، قبل تاريخ استحقاق الجُرعات الخاصة بالطفل بمدة تصل إلى 48 ساعة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزارة حريصة على وصول التطعيمات الروتينية للأطفال المُستحقة في مواعيدها للوقاية من الأمراض المُستهدفة، سواء شلل الأطفال، أو الدرن، أو الالتهاب الكبدي الفيروسي بي، والدفتيريا، والسعال الديكي والإنفلونزا البكتيرية، مشيرة إلى أهمية التطعيمات ودورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد الأمراض المعدية وغير المعدية.

الاتصال المباشر بأولياء الأمور

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أولياء الأمور إلى ضرورة الانتباه إلى رسائل الهاتف المحمول والحرص على تطعيم الأطفال، لافتا إلى أن الرسائل النصية تُعد ضمن الإجراءات المُتبعة لتلقي الأطفال التطعيمات، بالإضافة إلى الاتصال المُباشر بولي الأمر من قبل العاملين بمكاتب الصحة على مٌستوى محافظات الجمهورية.