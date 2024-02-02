«الصحة» توضح طرق الوقاية من أمراض الشتاء بسبب انخفاض الحرارة

مع بدء موجة البرد الشديدة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا رسميًا للحماية من أمراض الشتاء.

يتضمن التقرير، الذي جرى تعميمه على مديريات الشؤون الصحية، مجموعة من التعليمات الوقائية، التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأمراض الشائعة في فصل الشتاء.

كيف يمكن الوقاية من أمراض الشتاء؟

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس

- إلقاء المناديل المستخدمة في سلة المهملات فور استخدامها

- تشجيع ارتداء الكمامات خلال موسم تفشي الأمراض

- غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقم اليدين الذي يحتوى على الكحول بعد السعال أو العطس

انتشار الفيروسات التنفسية خلال الفترة الحالية

تابعت وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة الحالية نشهد انتشار للفيروسات التنفسية كفيروس كورونا ومتحوراته، والإنفلونزا والفيروس الغدي والهربس والفيروس المخلوي التنفسي، مشيرة إلى أن انتشار الفيروسات التنفسية خلال الفترة الحالية أمر طبيعي ولا يوجد قلق بشأن، وعلى المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بهذه الأمراض.

وطالبت الوزارة المواطنين، بضرورة الاتصال بالخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من خلال المصادر الرسمية، والعمل على حل المشكلات وإزالة المعوقات، للحصول على الرعاية الصحية على أكمل وجه.