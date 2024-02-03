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اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص متهم بغسل 8 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
12:07 م | السبت 03 فبراير 2024
غسيل أموال - أرشيفية

غسيل أموال - أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال من حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - وشراء السيارات».

وقُدرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (8) ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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