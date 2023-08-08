محافظ البنك المركزي يبحث مع وفد من جنوب السودان سبل مكافحة غسيل الأموال

استقبل البنك المركزي المصري، وفدًا رفيع المستوي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021.

ورحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، مؤكدًا الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان، ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة، ونظم الدفع، والشمول المالي، والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بحث سبل التعاون في مجالات التدريب

وأجرى الوفد جولة شملت العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي، منها المعهد المصرفي المصري، وجرى تم بحث سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية القدرات وتأهيل الكوادر المصرفية بدولة جنوب السودان.

كما زار الوفد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستقبله رئيس مجلس الأمناء ورحب به، مؤكدًا الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة في إطار التعاون والتنسيق مع دول الجوار، وشملت جولة الوفد أيضًا زيارة كل من شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE، للتعرف على أنظمة العمل في كلا الشركتين.

وفي إطار التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، زار الوفد مقر الهيئة بالقرية الذكية حيث استقبله السيد رئيس الهيئة، وشرح الدور الهام التي تقوم به في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا ترحيبه بتعزيز آليات التعاون ونقل الخبرات والمعرفة اللازمة للزملاء بجنوب السودان.