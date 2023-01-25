طرح كتاب للنائب علاء عابد عن مكافحة غسيل الأموال بمعرض الكتاب

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن صدور كتاب بعنوان «المواجهة الجنائية لجريمه غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، المقرر طرحه في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

طرح الكتاب في معرض القاهرة الدولي

وأكد عابد في بيان صحفي، أنّ الكتاب يتناول المواجهة الجنائية لجريمة غسيل الأموال وتمويل الارهاب من كافة الزاويا، مشيرا إلى أنّ الكتاب سيتم طرحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في التجمع الخامس.

قوانين مواجهة غسيل الأموال في مصر والدول العربية

ووفقا للنائب البرلماني، يتعرض الكتاب للقوانين والتشريعات في مصر والدول العربية، لمواجهة جريمة من أخطر الجرائم على المجتمعات وهي جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الجريمة التي عانت منها الدول العربية طويلا، وسنت الكثير منها تشريعات جديدة، لمواجهتها خاصة تمويل الإرهاب الذي واجهته مصر.