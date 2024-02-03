«التعليم» تعلن حذف بعض الدروس من المناهج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج، تراجع المقررات الدراسية بشكل دوري، خاصة التي يجري تطبيقها للعام الأول، وتقييم تنفيذها في الميدان، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، ووفقًا لقواعد وآليات تطبيقها وتقويمها، وهناك بعض التعديلات والمعالجات التي تجريها بطريقة تربوية.

حذف بعض الدروس

وتابعت الوزارة وفقا لتقرير صادر عنها: ومن هذه المُعالجات، حذف بعض الدروس بما لا يخل بنواتج تعلم المادة، وفي ضوء التغذية الراجعة من الميدان، وردود بعض المعنيين بالمناهج.

وأضافت أنه في مادة الرياضيات مثلاً: جرى حذف مفهوم التقدير، وما يرتبط به من عمليات، وذلك لتكرارها عبر الصفوف الدراسة المختلفة، وحذف بعض المسائل الكلامية الصعبة، وتحقيق الهدف منها بطرائق أخرى أكثر سهولة على الطالب، مشددة على أنه يتم تغيير عناوين بعض الدروس لتناسب محتواها.