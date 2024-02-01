«التعليم» تعلن محذوفات علم النفس والاجتماع لطلاب الدمج للصف الثالث الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المحذوفات الخاصة بالمدارس التي بها طلاب مدمجين لمادتي علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي.

المحذوفات من علم النفس

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي (صفحة 12).

- قوانين نظرية المحاولة والخطأ صفحة (13-14).

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات (صفحة 17/18)

- الذكاء البصرى المكاني، والذكاء الجسمي الحركي (صفحة 7-8).

- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة وما يتضمنه هذا التعريف (صفحة 51-52).

- الشخصية الهستيرية (صفحة 54)، الشخصية السيكوباتية (صفحة 55).

- الحيل الدفاعية الازاحة - التقمص النكوص صفحة 69.

المحذوفات من علم الاجتماع

- الفصل الأول النظرية الاجتماعية بناءها ووظائفها صفحة 75-58.

- علاقة علم الاجتماع بالأنثروبولوجيا (صفحة 90).

- كتاب علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي، وهو الكتاب المقرر هذا العام لطلاب مدارس النور للمكفوفين للثانوية العامة للعام الدراسي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المحذوفات المدارس النور للمكفوفين لطلاب الصف الثالث الثانوي:

- علم النفس: «الذكاء البصري المكاني، ونظرية التعلم بالفهم والاستبصار ص 15-16، ونظرية الأنماط في الشخصية صفحة 52-53».

- علم الاجتماع :نماذج من بعض النظريات في علم الاجتماع صفحة 77.