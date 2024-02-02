موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس.. «التعليم» توضح الخريطة الزمنية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس، سيكون وفق الخريطة الزمنية المعلنة، لكل الصفوف في مختلف المراحل التعليمية، والتي تشمل أيضا موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

أشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس هو السبت 10 فبراير الجاري، ضمن الخريطة الزمنية، إذ تستمر إجازة نصف العام الدراسي، لمدة أسبوعين من 24 يناير الماضي، حتى 9 فبراير الجاري، وبعدها يبدأ الترم الثاني 2024 رسميًا لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس.

موعد التظلمات على نتيجة الترم الأول

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد تلقي تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الأول، إذ تبدأ الأحد المقبل، ولمدة 15 يوما.

كما حددت الوزارة موعد امتحانات الدبلومات الفنية، في الأول من شهر يونيو المُقبل، وامتحانات الثانوية العامة منتصف نفس الشهر، وشددت على أهمية تسليم الكتب الدراسية للطلاب من أول يوم دراسي، دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.