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إحالة 34 من العاملين في المنشآت الصحية بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كتب:

نظيمة البحرواي
01:19 م | السبت 03 فبراير 2024
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 34 من العاملين بالمنشآت الصحية بمدينة القنايات ومركز ومدينة ديرب نجم للتحقيق بسبب تغيبهم والتقصير في عملهم. 

المرور على المنشآت الخدمية والصحية  

وكان محافظ الشرقية كلف سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية  لمتابعة الانضباط الإداري وسير انتظام العاملين.

إحالة 34 من العاملين بالمنشآت الصحية للتحقيق 

وقال سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، إن اللجان المُشكلة قامت بالمرور على الإدارات الصحية بمدينة القنايات ومركز و مدينة ديرب نجم أسفرت عن رصد عدم حضور 5 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بفرسيس التابعة للإدارة الصحية بمدينة القنايات، بالإضافة إلى عدم تواجد عدد 9 من العاملين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم تواجد 20 من العاملين بالوحدة الصحية بأكوة التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

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بقلم نظيمة البحرواي