«الصحة» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بالتزامن مع الطقس شديد البرودة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن انخفاض درجة الحرارة التي تشهدها البلاد الفترة الحالية، مشددة على ضرورة ممارسة الحركة البدنية في اليدين والقدمين، لافتة إلى أن ذلك يساعد في تدفق الدم إلى الأطراف والجلد، ما يساهم في استمرار شعورك بالدفئ.

أعراض مهمة لا تتجاهلها خلال انخفاض درجة الحرارة

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض المهمة التي تظهر على المواطنين خلال انخفاض درجة الحرارة، وشملت تثليج في الجلد خاصة جلد أصابع اليدين والقدمين، والأذنين والأنف والخدين والذقن، لافتة الى أنه في حال ظهور هذه الأعراض، لا بد من الذهاب إلى مكان دافئ على الفور.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على صحة الجسم.

مشروبات تزيد الشعور بالدفئ وتعزز الطاقة والمناعة خلال فصل الشتاء

وأشارت وزارة الصحة، إلى مجموعة من المشروبات المهمة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعى للجسم، وجاءت على النحو التالي:

- الزنجبيل

- القرفة

- عصير الليمون مع العسل

- عصير الجزر مع البرتقال

- حمص الشام

- السحلب بلبن مع إضافة قليل من عسل النحل لتجنب السعرات الحرارية الزائدة، وعدم زيادة الوزن.