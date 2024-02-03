أفضل 9 بدائل للسكر الأبيض.. استخدميها وحافظي على صحة أسرتك

السكر واحد من المكونات التي يستخدمها الكثير من الأفراد في الوجبات الغذائية «المخبوزات والأطعمة المعلبة أو المشروبات والحلويات»، ولا يعرف البعض أن السكر الأبيض يسبب أضرارا صحية كبيرة، منها الإصابة بالالتهابات وزيادة مستوى السكر في الدم.

وتوجد بدائل كثيرة للسكر، منها السكر الصناعي ولكن لا ينصح باستخدامه لاحتوائه على مواد كميائية، ويمكن استبدال السكر ببدائل أخرى لها نفس المذاق الحلو للسكر الأبيض، وتحتوي أيضاً على سعرات حرارية ولكنها أكثر فائدة من السكر الأبيض، بحسب محمد الحوفي خبير التغذية.

بدائل السكر الأبيض

- سكر جوز الهند

يتم إنتاجه من عصارة شجرة جوز الهند، ويحتوي على الأحماض الأمينية والكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وله مذاق مثل السكر الأبيض ويمكن استبداله بنفس الكمية، ومن الجدير بالذكر أن سعراته الحرارية نفس سعرات السكر الأبيض، ولكنه صحي أكثر.

سكر ستيفيا بديل السكر الأبيض

هو سكر مستخلص من أوراق شجر الستيفيا، وهو منخفض السعرات الحرارية وليس له تأثير على مستويات السكر في الدم، ويساعد في خفض ضغط الدم لما له من خصائص مضادة للأكسدة، ويمكن استخدامه في الحلويات وتحلية الشاي أو القهوة وهو متوفر في متاجر الأطعمة الصحية.

سكر الزيليتول

يسمى بسكر الكحول، وهو من السكريات الصناعية ويستخرج من الخشب الخام أو الذرة، وهو من العناصر الموجودة في الخضروات والفاكهة، ويشبه كثيراً السكر الأبيض ولكنه يحتوي على سعرات حرارية أقل أي نصف السعرات الحرارية الموجودة في السكر الأبيض تقريبا، ويعد أكثر فائدة لعدم احتوائه على سكر الفركتوز المسؤول عن الأضرار الجانبية للسكر الأبيض.

سكر إريثريتول

يشبه سكر الزيليتول، ولكنه يحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية، إذ يحتوي على 0.24 سعرة حرارية للجرام الواحد ويحتوي على 6٪ فقط من السعرات الحرارية الموجودة في السكر الأبيض، ومن المهم معرفته أن الجسم لا يحتوي على الإنزيمات الكافية لتكسير سكر الإريثريتول، وهذا يجعل السكر يخرج بدون امتصاص من الجسم.

العسل الأبيض

العسل الطبيعي يتم استخدامه كبديل للسكر لاحتوائه على مضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن، وله خصائص مضادة للجراثيم. ويعتبر من أشكال السكر لذلك يجب استخدامه باعتدال.

شراب القيقب

هو بديل لللسكر، ويحتوي على مضادات أكسدة ومغذيات، ورغم ذلك فهو أقل من السكر العادي في مؤشرات نسبة السكر في الدم، لأن السعرات الحرارية الموجودة به منخفضة ولن يتسبب فيارتفاع ضغط الدم، وهو شراب يصنع من الأوعية الخشبية لأشجار القيقب السكري، ويعد الخيار الأمثل لإضافته إلى المخبوزات والزبادي ومناسب لاستخدامه في الطهي.

- التمر

يعد التمر من أنواع الفاكهة الطبيعية الغنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والفيتامينات والألياف، وله قيمة غذائية عالية جداً، ومصدر للحلاوة الطبيعية ويمكن استخدامه كمصدر بديل للسكر في وصفات الخبز والعصير والمشروبات.

- الدبس

هو سائل بني اللون، يصنع من الفاكهة، ويحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن كالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفيتامينات، لذلك هو مفيد للعظام والقلب، ويجب استخدامه بكميات قليلة لأنه مصنوع من السكر على الرغم من فوائده.

الأسفول فام كاي والسكرين والأسبورتام والسكرولوز

تعطي هذه السكريات الصناعية درجة تحلية عالية جداً ولا يوجد بها أي سعرات حرارية، ويقول خبير التغذية إن هذه السكريات حميعها مصرح بها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA»، وهناك محاذير من استخدام الأسبورتام، فبعد 15 سنة من الاختبارات تم التحذير منه كونه يستخدم بشكل كبير في عمل الدايت، حيث يحتوي على حامض الفينيل ألانين، والذي يتسبب في أعراض جانبيه لهؤلاء اللذين لديهم حساسية من الفينايل كيتون يوريا.