جامع تصدر قرارا باستمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام 3 أشهر

أصدَرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دوري وفقاً للمستجدات.

وبموجب القرار، تمّ استثناء الكميات التي يتمّ استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح بإستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

وقالت إنَّ استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتي أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام، حيث أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه في مصر وهو ما يمثل ضررًا بالغ للصناعة المحلية.

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أنَّ القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.