نيفين جامع تصدر قرارا بعدم استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

أصدرت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا للمستجدات.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف أحكام الرقابة على المنتجات المستوردة، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.