نقيب المهن الاجتماعية: يجري العمل على سن قانون مزاولة المهنة للأخصائيين

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في دورته الخامسة والخمسين المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية، ندوة وحفل توقيع كتاب بعنوان: «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال»، للأستاذ الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، اليوم السبت، للحديث عن الكتاب ومناقشته، والذي يتناول الدور المجتمعي لرجال الأعمال والمؤسسات، برعاية مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع.

متطلبات الوظائف تتغير وفقاً لمتطلبات العصر

وأكد الدكتور عبد الحميد زيد، في كلمته خلال الندوة، أنه في عصر أيقنا فيه أن العمل النقابي ليس رعويا فقط، وإنما لحماية المهنة والدفاع عن المنتسبين إليها، جارٍ العمل على سن قانون مزاولة المهنة للأخصائيين الاجتماعيين، لافتاً إلى أن متطلبات الوظائف تتغير وفقاً لمتطلبات العصر، ويجب على الخريج إجادة لغة والتعامل مع الكمبيوتر، والكفاءة والقدرة ما يجعلك قادرا أمام المنافسين في الحصول على فرصة عمل.

وتابع: «نمارس المسؤولية المجتمعية منذ فترة طويلة في مصر، بل ونحن من أوائل المؤسسات التي بدأتها ولدينا قدر كبير من الأمل في تخطي الصعوبات».

وأوضح أن هناك خلطا في مسألة المسؤولية المجتمعية وأعمال التطوع والتبرع وأنها دافع للتهرب الضريبي، مؤكداً أن ذلك غير صحيح، «صاحب المؤسسة يدفع مبلغا ما حتى لا يصل هامش الربح لقدر معين يدخله في شريحة أعلى للضرائب، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تشرح ما تمارسه، ودور كل من الرقابة المالية والإدارية في متابعة أعمالها لتخرج بشفافية ونزاهة».

وظيفة الدولة عالميا تنكمش لصالح القطاع الخاص

وقال إن وظيفة الدولة عالميا تنكمش لصالح القطاع الخاص ورأينا تخارجا من العديد من الشراكات، «الدول القومية على مستوى العالم تمارس دورها كحارس ورقيب وتركت الساحة للمجتمع المدني ورجال الأعمال، ولابد نكون مؤهلين ونعد رجال الأعمال لملء الفراغ أو المساحة التي تركتها الدولة».