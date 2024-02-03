رئيس اتحاد الناشرين: معرض الكتاب احتل المركز الأول عربيا والثاني عالميا

قال محمد عبدالمنعم، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، إن العٌرف الثقافي في مصر، يتمثل في وجود ناشرين يُخرجون الحدث بأحسن صورة، وظهر ذلك في معرض القاهرة الدولي، بجانب الحضور الجماهيري القوي، رغم التقلبات المناخية الباردة، مشيرا إلى أن معرض الكتاب يُتيح الآف العناوين لـ1200 ناشر من 70 دولة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب احتل المركز الأول عربيا والثاني عالميا

وأضاف «عبدالمنعم» خلال حضوره مع الإعلامية ببرنامج «8 الصبح »، المذاع على شاشة قناة «dmc» أن معرض القاهرة الدولي للكتاب احتل المركز الأول عربيا والتاني عالميا، من خلال معايير ثقافية معينة وجهود الدولة المبذولة من اللقاءات الثقافية والتوعوية للمواطنين.

المشكلة ليست الكتاب لكن تكمن في التصدير

وقال المؤلف محمد إبراهيم طعيمة، عضو اتحاد الناشرين المصريين، «إن المشكلة ليست في الكتاب لكن المشكلة تكمن في التصدير»، موضحا أنه لنجاح التصدير يجب تناول الموضوعات التي يهتم بها الشباب مثل علم النفس، والكتب المترجمة، مما يٌولد تنوعا في فكر الشباب.