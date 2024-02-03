«قصور الثقافة» تحتفي بمئوية ميلاد عبد الفتاح الجمل في معرض الكتاب غدا

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بمئوية ميلاد المبدع الراحل عبد الفتاح الجمل، حيث تعقَد ندوة في السادسة مساء غد الأحد، في إطار سلسلة ندوات «مئويات»، بالصالون الثقافي في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يديرها الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ويشارك فيها كل من المخرج صلاح هاشم باعتباره من الأصوات المبدعة الشابة التي قدّمها «الجمل» في الستينيات، والكاتبة الصحفية عائشة المراغي التي تتبعت أثره وتولت جمع كتاباته في مجلدي الأعمال الكاملة، وعوض الجمل ابن أخيه، والكاتب الصحفي يحيى قلاش الذي زامله في جريدة الجمهورية وكان للجمل أثر في تغيير مسار حياته المهني.

الأعمال الكاملة لـ«الجمل»

يذكر؛ أن الهيئة العامة لقصور الثقافة أصدرت الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل في جزأين؛ متضمنة نصوصه السردية ورواياته، ونصوصه المترجمة والحكايات الشعبية، من تدقيق وتقديم عائشة المراغي.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في معرض الكتاب هذا العام بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها في إطار برنامج وزارة الثقافة، تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.