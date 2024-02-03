وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد المرور على مستشفى الزقازيق العام.

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، إذ جرى المرور على بنك الدم التجميعي، والتأكد من كفاءة عمل ثلاجات حفظ الدم وصيانتها الدورية، وتلافي السلبيات التي رُصدت في أثناء الزيارة السابقة له، ومتابعة سجل التردد على البنك، والتأكد من توافر الأصناف المختلفة من الدم ومشتقاته، والأمصال واللقاحات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، موجهًا بسرعة إصلاح الكراسي المتحركة الخاصة بقسم الاستقبال.

تطوير الخدمة المعملية

وزار وكيل الوزارة قسم المعامل، موجهًا بتطوير الخدمة المعملية به، كما تفقد قسم وعناية الحروق، واطمئن على الحالة الصحية للمرضى، وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

التشغيل التجريبي لقسم الحضانات الجديد

وتابع «مسعود»، التشغيل التجريبي لقسم الحضانات الجديد بالمستشفى، الذي جرى الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، وعمل التوسعات اللازمة به ليصل من 16 إلى أكثر من 30 حضانة، متابعًا أيضًا تجهيز وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى، بقوة 8 أسّرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليون جنيه.