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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستاذ استثمار: مشروع «رأس الحكمة» سيأتي بالخير للاقتصاد المصري

كتب:

حسن سمير
10:03 م | السبت 03 فبراير 2024
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار

الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار

أكّد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار، أهمية مشروع رأس الحكمة، خاصة وأن منطقة الساحل الشمالي مقصد سياحي هام بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.

وقال «إبراهيم» خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، إنّ قدرات التمويل من حيث التمويل لن تمكن مصر من تنفيذ كل ما هو مخطط لديها، في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة

وشدد على أن هذا المشروع سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة، بجانب تنمية في قطاع السياحة وتنوع المقاصد السياحية.

وذكر أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص خلال السنوات العشر الماضية على تحقيق استثمار مجدي، يأتي بمزيد من الخير للدولة والاقتصاد المصري، وأن الشراكات ستضيف بعدًا كبيرًا.

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