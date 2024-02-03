أحمد موسى: مشروع رأس الحكمة يوفر 12 مليون فرصة عمل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة رأس الحكمة سوف تصبح أغلى متر أرض في مصر بعد مشروع تطويرها واستثمارها وتحويلها إلى واجهة سياحية، قائلا: الدولة لا تبيع وإنما تستثمر وتنمي.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة العلمين الجديدة كانت حقل ألغام منذ 10 سنوات، واليوم بات سعر المتر فيها يتراوح بين 30 و70 ألف جنيه.

الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة

وقال الإعلامي أحمد موسى، أن أول دفعة تدخل مصر من مشروع رأس الحكمة 20 مليار دولار، معلقا: «في ناس مش عاوزه فلوس تدخل الدولة، وتعمل مشروعات تنمية شاملة في الصحراء».

وأوضح أن مدينة رأس الحكمة ستحتوي على مركز سياحي ترفيهي عالمي، ومركز استشفاء عالمي، ومناطق صناعية متطورة ومدينة ملاهي عالمية، ومدينة سكنية صديقة للبيئة.

ولفت إلى أن المشروع يوفر فرص عمل قدرها 12 مليون فرصة على مدار 30 عاما من الآن، وهناك شركات مصرية وعالمية أسمائها كبيرة ودول عربية شقيقة تستثمر في المشروع.

الدولة تفكر في المشروع منذ 2021

واستطرد موسى، أن العائد سينعكس على المواطن المصري والدولة تفكر في المشروع منذ 2021، إذ أن شاطئ رأس الحكمة من أروع الشواطئ حول العالم وهو شاطئ بِكر.

وأردف أنه تم عمل دعاية لمشروع رأس الحكمة تقدر بنحو 400 مليون دولار قبل أن يبدأ، موضحا أن «المستثمر بيدفع فلوس ويمشي وهو كسبان محدش منهم بياخد أرض معاه».

وأشار إلى أن أعداء الوطن يحاولون التشكيك في كل مشروعات الدولة المصرية، ولكن كلامهم تحول إلى أمر إيجابي ووضع رأس الحكمة على الخريطة شوق الناس لزيارتها ورؤيتها.