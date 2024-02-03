«التنمية المحلية» تنظم دورة للتعريف بالمناطق الصناعية والترخيص لدعم الاستثمار

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ26 من دورات مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات، بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ويستفيد منها 28 متدربًا، مؤكدًا ان الدورة تأتي في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

خدمات المستثمرين

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وأهم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والمزايا والإعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية واهم مميزات الاستثمار بها.

مناطق استثمارية

وأوضح أن الدورة تتضمن إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية، والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق، والتراخيص الصناعية من رخصة البناء، رخصة التشغيل، والسجل الصناعي والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، والاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.