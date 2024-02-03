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معرض القاهرة الدولي للكتاب

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: 90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية

كتب:

حسن سمير
10:08 م | السبت 03 فبراير 2024
الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني

الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إنّ 90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية، إذ كان يسير الاقتصاد بمعدلات نمو جيدة حتى جاءت جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحروب والصراعات الإقليمية المختلفة، وبينها حرب اليمن.

المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، أن المرحلة الثانية ستكون أكثر عمقًا في المحور الاقتصادي، ويجب أن تتطلب أفكارًا وحلولًا عاجلة للأزمة الاقتصادية، التي أصبح مردودها على مصر كبيرًا في ظل الأزمات العالمية.

وذكر أن المرحلة الأولى من الحوار، ركزت على استراتيجيات ومستهدفات وخطط يتم تقديمها لرئيس الجمهورية، ثم للحكومة للتنفيذ، وللبرلمان إذا تطلبت تشريعات.

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