الأمين العام المساعد لمستقبل وطن: الحوار الوطني يجب أن يخرج بحلول فورية

قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن النسخة الأولى من الحوار الوطني تختلف عن النسخة الحالية؛ إذ لم تكن هناك أزمة ضاغطة أو ملحة عندما دعا رئيس الجمهورية للحوار الوطني في نسخته الأولى، أما الوضع مختلف هذه المرة عن سابقتها؛ إذ أن هناك موضوعات قليلة ومحددة وأكثر تفصيلا مثل التضخم والفجوة الدولارية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية.

الحكومة مقدرة لخطورة الوضع الحالي

وأضاف «هلال» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الجميع مشارك في هذا الحوار والحكومة مقدرة لخطورة الوضع الحالي ومدى الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى ضرورة الخروج بحلول فورية وليست بعيدة أو متوسطة المدى، وأن الأحزاب والسياسيين ذاهبين للحوار ولن يسمحوا بتسويف هذا الأمر بسبب أن الأزمة الحالية طاحنة وملحة ولا تحتمل التسويف بأي شكل من الأشكال.

الوثيقة الاقتصادية ضمن الحوار الوطني

وأكد أن الوثيقة الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة المصرية ستكون ضمن مناقشات الحوار الوطني في نسخته الثانية ليتم فحصها وعلى هذا الأساس يخرج الحوار الوطني إما بقبولها أو رفضها أو طلب تعديلات عليها، وأن الجميع أصبح لديه ثقة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأنه برعاية رئيس الجمهورية.