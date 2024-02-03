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برلماني: استئناف الحوار الوطني يؤكد نجاحه في جمع القوى السياسية على مائدة واحدة

كتب:

محمد أيمن سالم
10:56 ص | السبت 03 فبراير 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاحه في جمع كل القوى السياسية على مائدة واحدة، للخروج بتوصيات تخدم مصلحة الدولة المصرية.

نويصر: الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية

وأوضح «نويصر»، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كل الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعالا في حلها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مناقشة المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني تعكس الرغبة الجادة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنصة الحوار في التفاعل مع قضايا الاقتصاد وما بها من تحديات في الوقت الراهن وتحتاج لتضافر الجهود.

وأشار «نويصر»، إلى أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق سيسهم فى الخروج بتوصيات تساعد على الخروج من عنق الزجاجة وتجاوز الازمة الحالية.

عضو النواب: التركيز على القضية الاقتصادية سيكون فعالا

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن استئناف الحوار الوطني بالتركيز على القضية الاقتصادية سيكون فعالا لتقديم توصيات بخصوص خفض التضخم ومواجهة مشكلة نقص الدولار، والتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه الدولة اليوم والعمل على تعزيز أمنها القومي.

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