«القاهرة الإخبارية»: غارات للطيران الأمريكي والبريطاني على صنعاء كتب: حسن سمير 10:56 م | السبت 03 فبراير 2024 غارات - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هناك غارات للطيران الأمريكي البريطاني في صنعاء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ماذا حدث في قصف صنعاء مؤخرا؟ القاهرة الإخبارية: غارات أمريكية بريطانية جديدة على مواقع في صنعاء «القاهرة الإخبارية»: 3 ضربات استهدفت مطار صنعاء اليمني.. و4 غارات على الحديدة حدث ليلا.. انفجارات قوية تهز صنعاء وأول تعليق من جماعة الحوثي: المعركة فوق الخيال .. عاجل صنعاء القوات الأمريكية غارات بقلم حسن سمير