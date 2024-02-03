رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«القاهرة الإخبارية»: غارات للطيران الأمريكي والبريطاني على صنعاء

كتب:

حسن سمير
10:56 م | السبت 03 فبراير 2024
غارات - أرشيفية

غارات - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هناك غارات للطيران الأمريكي البريطاني في صنعاء.

 

اقرأ المزيد:

‎ماذا حدث في ‎قصف صنعاء مؤخرا؟

القاهرة الإخبارية: غارات أمريكية بريطانية جديدة على مواقع في صنعاء

«القاهرة الإخبارية»: 3 ضربات استهدفت مطار صنعاء اليمني.. و4 غارات على الحديدة

حدث ليلا.. انفجارات قوية تهز صنعاء وأول تعليق من جماعة الحوثي: المعركة فوق الخيال .. عاجل
بقلم حسن سمير