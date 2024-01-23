‎ماذا حدث في ‎قصف صنعاء مؤخرا؟

يبحث الأشخاص في مختلف الأماكن، عن ماذا حدث في قصف صنعاء بدولة اليمن المطلة على البحر الأحمر، في ظل هجمات من تحالف دولي ثنائي بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

ماذا حدث في قصف صنعاء؟

وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، على ما حدث في مدينة صنعاء اليمنية، معلنة العمل على استهداف أماكن ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وعدة محافظات أخرى، ويجرى قصف منصات صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، ومستودعات ذخيرة.

تعليق الولايات المتحدة الأمريكية على ما حدث في قصف صنعاء؟

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الضربات التي تم تنفيذها كانت أكبر من الضربات التي تم تنفيذها يوم 12 يناير الجاري، بعد نحو 4 أشهر من بداية عملية طوفان الأقصى ونحو 3 أشهر من إعلان الحوثيين استهداف السفن الإسرائيلية، أو التي تحمل علم إسرائيل وتمر في البحر الأحمر، في محاولة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، التي تدخل مع كتابة هذه السطور يومها الـ109، وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 25 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأكدت «الدفاع الأمريكية»، أنها نفذت 8 جولات جوية ضد الحوثيين خلال أقل من 10 أيام، وسط توقعات بأن تستمر الضربات على المدى البعيد، من أجل تقويض قدرات الحوثيين، لتقليل الهجوم على السفن التي تمر في البحر الأحمر.