أمريكا توجه ضربة قاسية للاحتلال الإسرائيلي.. تغير في لغة الحوار

صرح البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية، رفضت مشروع قانون مجلس النواب الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 17.6 مليار دولار، كمساعدات عسكرية وتجديد مخزونات الأسلحة، بدون تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، مما يعد مٌناورة سياسية ساخرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق يٌعزز الأمن القومي ويدعم كل من أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك، يٌستخدم الجمهوريون في مجلس النواب هذا المشروع التشريعي لأغراض سياسية، وأكدت أن أمن الاحتلال يجب أن يكون محفوظًا ومحترمًا ولا يجب أن يكون موضع للعب السياسي.

وأضافت كارين جان بيير أنهم يعارضون بشدة هذه الحيلة التي لا تساهم في تأمين الحدود أو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها أو تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف صعبة، بما في ذلك النساء والأطفال، وأشارت إلى أن فتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية يعد طريقًا للوصول إلى هؤلاء الأشخاص.

ودعت الجمهوريين في مجلس النواب إلى العمل بشكل مشترك مع الحزبين الآخرين، على غرار ما يحدث بين الإدارة ومجلس الشيوخ، لمعالجة قضايا الأمن القومي العاجلة.